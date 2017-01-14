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رقم الخبر: 184890 تاريخ النشر: كانون الثاني 14, 2017 الوقت: 15:06 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
طرق فعالة للتخلص من آلام المعدة بدون أدوية

طرق فعالة للتخلص من آلام المعدة بدون أدوية

إذا كنت تعاني من آلام المعدة عند الأستيقاظ في الصباح الباكر، ولا ترغب تناول العقاقير المسكنة التي قد تجلب لك مشاكل صحية خطيرة، إضا كانت إجابتك نعم فانت بحاجة إلي الإطلاع على السطور التالية لتجد الحل..

و أفادت الوفاق انه نشر موقع «BOLDSKY»، الهندي بعض النصائح التي تساعد على التخلص من آلام المعدة نهائياً، وتمتاز بأنها بعلاجات طبيعية لا تمثل خطورة على الصحة ومنها تناول الماء بكميات كبيرة في الصباح ومن ثم دخول دورة المياة وإخراج الغائط الذي يلعب دور هام في آلام المعدة.

وبحسب ما جاء في التقرير فأن تجنب تناول القهوة صباحاً على معدة خاوية يقلص من الإحساس بالآلام، بالإضافة إلي تناول خليط من الماء الساخن والزنجبيل، وممارسة بعض التمارين الخفيفة تساعد على الإفراج عن الغازات المتراكمة التي تسبب الآلام أيضاً. ويفضل وضع كيس به ماء ساخن على منطقة أسفل البطن، وتساعد هذه الطريقة على تقليل الالتهابات والحد من الآلام.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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