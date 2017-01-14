في أحدث تصنيف لاتحاد كرة المنضدة الايراني لفئة السيدات، جاءت "ندا شهسواري" في المرتبة الاولى، وهو المركز الذي مازالت تحافظ عليه منذ فترة.

فبعد انتهاء الدورة المحلية في اصفهان "جام نقش جهان" والتي على اساسها صنفت اللاعبات في التصنيف الاخير، حيث حصلت اللاعبة شهسواري على كأس الدورة.

وجاءت "مهشيد اشتري" والتي صعدت الى المباراة شبه النهائية في المرتبة الثانية و"صبا صفري" – بصعودها 6 مراتب – بالمركز الثالث.

ومن الجدير بالذكر ان "ندا شهسواري" قد احرزت بطولة أخرى قد جرت قبل شهر تقريباً في كرمانشاه بتغلبها على صبا صفري 4 – صفر.