تعقد غدا الاحد جلسة لدراسة موضوع «الحرب، الثقافة والمجتمع» وذلك بحضور خبیرین في معهد الثقافة والفن والاتصال.

وستعقد عصر الاحد بطهران الجلسة الخامسة بعد المائة من جلسات أیام الاحد الخاصة بالأنثروبولوجیا والثقافة وذلك تحت عنوان: «الحرب والثقافة والمجتمع» حیث سیتم فيها عرض فيلم «الفجر الذي تفوح منه رائحة اللیمون» من إخراج آزاده بیزار کیتي.

ویلقي علي رضا کمري کلمة حول «الحرب کظاهرة ثقافية» فيما یلقي محسن حسام مظاهري کلمة حول «الخدمات المتبادلة بین العلوم الاجتماعیة والحرب».