  • السبت ١٥ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • السبت , يناير 14, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184886 تاريخ النشر: كانون الثاني 14, 2017 الوقت: 15:00 الاقسام: رياضة  
برشلونة يقابل سوسييداد وريال يواجه سيلتا فيجو
كأس اسبانيا بكرة القدم

برشلونة يقابل سوسييداد وريال يواجه سيلتا فيجو

جرت قرعة كأس اسبانيا بكرة القدم، وطبق القرعة ابتعدت الفرق القوية عن بعضها – في هذه المرحلة على أقل تقدير.

ففي القرعة التي سحبت يوم الجمعة لدور الثمانية لكأس اسبانيا بكرة القدم والمسماة "كوبا دل  ري"، جاءت المباريات على النحو التالي:

ريال سوسييداد – برشلونة

الكورون – الفيس

اتلتيكو مدريد – ايبار

ريال مدريد - سيلتافيجو

هذا وستجرى هذه المباريات على شكل ذهاب واياب، حيث سيكون الفريق الذي على اليمين هو مستضيف مباراة الذهاب وستكون مباراة الاياب على العكس، ومما يذكر فان برشلونة اكثر فريق حائز على هذه البطولة 27 مرة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: خاص - الوفاق
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/6687 sec