جرت قرعة كأس اسبانيا بكرة القدم، وطبق القرعة ابتعدت الفرق القوية عن بعضها – في هذه المرحلة على أقل تقدير.

ففي القرعة التي سحبت يوم الجمعة لدور الثمانية لكأس اسبانيا بكرة القدم والمسماة "كوبا دل ري"، جاءت المباريات على النحو التالي:

ريال سوسييداد – برشلونة

الكورون – الفيس

اتلتيكو مدريد – ايبار

ريال مدريد - سيلتافيجو

هذا وستجرى هذه المباريات على شكل ذهاب واياب، حيث سيكون الفريق الذي على اليمين هو مستضيف مباراة الذهاب وستكون مباراة الاياب على العكس، ومما يذكر فان برشلونة اكثر فريق حائز على هذه البطولة 27 مرة.