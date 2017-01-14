تم الاعلان عن القصص التي تاهلت للمرحلة النهائية للدورة الاولى لجائزة «اروند» الادبية وكذلك تاريخ اقامة الحفل الختامي للجائزة.

وقال محمد رضا زماني امين جائزة اروند الادبية انه من بين 40 قصة قصيرة تاهل للمرحلة الثانية في قسم الكبار، انتخبت هيئة التحكيم 21 عملا منها لتتاهل للمرحلة النهائية.

وأضاف زماني ان الحفل الختامي للجائزة سيقام يوم 16 يناير بمدينة آبادان (جنوب غرب ايران).

وجائزة اروند الأدبية - خاصة بالقصة القصيرة - اقيمت في قسمي الكبار والاحداث.

وقصص قسم الكبار من حيث الموضوع هي قصص وقعت احداثها في اجواء مدن ابادان وخرمشهر ومنطقة اروند، وتتفاعل مع خصائص جنوب ايران، وتهتم بالجغرافيا الحضرية وعمارة المدن والثقافة المحلية والدفاع المقدس والدورات التاريخية المختلفة والمواقع التاريخية والدينية والحياة اليومية و...