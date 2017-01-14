التقط رائد الفضاء الفرنسي «Thomas Pesquet» صورة جديدة لجبال الروكي، التي تعد مجموعة من السلاسل الجبلية التي تقع غربي قارة أمريكا الشمالية، تختلف تماما عن أي صورة التقطت من قبل لهذه الجبال على متن محطة الفضاء الدولية، إذ تمكن من الحصول على هذه اللقطة المميزة يوم 25 ديسمبر 2016 وفقا للتقرير الذي نشره موقع «Space».

و التقط الرائد الفرنسي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية هذه الصورة المذهلة لجبال روكي على بعد 250 ميلا (400 كيلو متر) فوق الأرض من موقعه على متن محطة الفضاء الدولية، والتي تظهر القمم المغطاة بالثلوج طويل القامة التي يصل ارتفاعها إلى 2.7 ميل (4.4 كم)، واسعة النطاق في أمريكا الشمالية، ونشرها على حسابه الشخصي على موقع تويتر وكتب عليها جبال الروكي المرتفعة، حتى بالنسبة للغيوم.

تظهر في هذه الصورة الغيوم المنخفضة التي تشكل سحابة كثيفة على ارتفاعات لا تتطابق تماما مع ارتفاع سلسلة الجبال.

جدير بالذكر وصول «Pesquet» لأول مرة إلى الفضاء في نوفمبر، ويبدو أنه وجد هواية جديدة وهي التصوير الفضائي، والتقاط الصور للأرض من الفضاء ونشرها على وسائل الإعلام الاجتماعي بشكل شبه يومي.