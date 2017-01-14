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رقم الخبر: 184881 تاريخ النشر: كانون الثاني 14, 2017 الوقت: 14:55 الاقسام: منوعات  
روسيا تحظر بيع السجائر لمن ولدوا بعد 2015

روسيا تحظر بيع السجائر لمن ولدوا بعد 2015

تدرس روسيا مقترحا لحظر بيع السجائر لمن ولدوا بعد 2015، في إطار خطتها طويلة الأمد للقضاء على التدخين في البلاد.

وحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الاقتراح يأتي في إطار استراتيجية روسيا لمكافحة التدخين، ويحظى بدعم الرئيس غير المدخن فلاديمير بوتين.

وفي حال جرى الإقدام على هذه الخطوة فإن التدخين سيصبح محظورا على جميع المواطنين الروس في المستقبل.

ويموت أكثر من 400 ألف شخص سنويا، في روسيا جراء أمراض مرتبطة بالتدخين.

فيما تقول وكالة أنباء “تاس” إن عدد المدخنين في البلاد انخفض من 41 في المئة إلى 31 في المئة خلال السنوات الـ10 الماضية.

 

 

 
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مصدر الخبر: المحيط
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