اشرب 8 أكواب ماء يومياً، قلة الماء تسبب تلف الكلى، المياه المعدنية تسبب زيادة الوزن وتسوس الأسنان، تصف تلك العبارات الإشاعات التي تتردد حول مياه الشرب ولا يعلم احد منا صحتها من عدمه.

و نشر موقع « BOLDSKY»، أكثر الخرافات والحقائق المتعلقة بمياه الشرب ومنها:

- تناول 8 أكواب من الماء: تعتبر من أكثر الشائعات حول تناول الماء، فلكل منا حاجة معينة إلى كمية الماء وتختلف من شخص إلى آخر تلك الحاجة وتتوقف على السن والوزن ودرجة الحرارة والحركة والنشاط الذي يقوم به الفرد.

- الماء تطرد السموم من الكلى: ولا صحة لتلك العبارة كون الماء لا تطرد السموم من الكلى، بينما تساعد على تطهير الكلى من السموم، والكلى هي المسؤولة عن طرد السموم وليس العكس.

- الماء المعبأة تسبب تسوس الأسنان: تحتوي مياه الصنبور على «الفلورايد»، الذي بدوره يساهم في منع تسوس الأسنان، ولكن المياه المعبأة لا تحتويه لذا يقال أنها تلعب دورا هاما في تسوس الأسنان.

- المياه تحافظ على صحة الجلد: تناول كميات كبيرة من المياه لا يلعب دورا في منع جفاف الجلد كما يعتقد البعض، والأمر يتوقف على شؤون خارجية آخرى لا تمت بصلة إلى تناول كميات كبيرة من الماء.

- الماء يساعد على فقدان الوزن: لا تتصور أن الماء تساعدك على فقدان الوزن ولكن تناولها بكميات يجعلك لا ترغب في تناول مشروبات أو أطعمة آخرى التي تسبب اكتساب مزيد من السعرات الحرارية التي تلعب دورا في اكتساب مزيد من الوزن.