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رقم الخبر: 184877 تاريخ النشر: كانون الثاني 14, 2017 الوقت: 14:49 الاقسام: منوعات  
جراح مصري توفي متأثرا بمشهد للراحلة كريمة مختار .. !

جراح مصري توفي متأثرا بمشهد للراحلة كريمة مختار .. !

من المواقف الصعبة التي تأثرت بها الراحلة الفنانة القديرة كريمة مختار، التي رحلت عن عالمنا يوم الخميس،

 هو وفاة الجراح المصري أحمد شفيق الذي علمت الراحلة أن وفاته كانت بسبب مشهد وفاة شخصية ماما نونا في مسلسل "يتربى في عزو" عام 2007، حيث أكدت الدكتورة ألفت السباعي زوجة الجراح المصري الكبير دكتور أحمد شفيق لكريمة مختار أنه تأثر تأثرا شديدا بمشهد وفاة ماما نونا في المسلسل وظل يبكي بشدة بعد أن تذكر مشهد وفاة والدته، حتى أصيب بجلطة وتم نقله للمستشفى وبعدها توفي تأثرا بوفاة ماما نونا.

 
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مصدر الخبر: اليوم السابع
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