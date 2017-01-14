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رقم الخبر: 184872 تاريخ النشر: كانون الثاني 14, 2017 الوقت: 14:48 الاقسام: منوعات  
بالصور .. مرض نادر يصيب طفلا صينيا ويطلق عليه "الصبي ذو الوجهين"

بالصور .. مرض نادر يصيب طفلا صينيا ويطلق عليه "الصبي ذو الوجهين"

تصدر طفل صيني عناوين الصحف العالمية لإصابته بمرض نادر جداً تسبب له في تغيير مظهر وجهه كأنه يلبس "ماسك" ويطلق عليه اسم "الطفل ذو الوجهين".

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ولد الطفل الصيني الذي يدعى "هويكانج" في مقاطعة هونان جنوب الصين، وكان يعاني من شق عرضي شديد بالوجه، مما يعني أن لديه نوعين من الفجوات الهائلة التي تظهر من جانبي فمه المؤدية إلى أذنيه.

ويرجع ذلك إلى تشوه وجهه بسبب مرض نادر، ويبدو أنه يملك وجهين، مما تسبب في إطلاق وسائل الإعلام عليه اسم "الصبي المقنع"، وهذا اللقب كان لديه على مدى السنوات السبع الماضية.

وولد "هويكانج" يوم 4 مارس عام 2009 لعائلة متواضعة من المزارعين من بلدة تشونغشا في مدينة شيانغتان، وفقا لتقرير سابق من صحيفة "منتشانغشا" الإخبارية الصينية.

 

 
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مصدر الخبر: اليوم السابع
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