أعلن المتحدث عن الاتحاد الألماني لكرة اليد أن نحو 600 ألف مشجع ألماني تابعوا مباراة الفريق مع نظيره المجري، عبر شبكة الانترنت.

وتغلب المنتخب الألماني على نظيره المجري (27-23) الجمعة، في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الثالثة، في الدور الأول لبطولة العالم الحادية والثلاثين، المقامة في فرنسا.

كانت محاولات بث مباريات البطولة تلفزيونيًا، باءت بالفشل لعدم التوصل لحل بين الشركة مالكة حقوق البث التلفزيوني وشبكات البث في ألمانيا ليتدخل بنك "دويتشه بنك" الألماني أحد رعاة البطولة باقتراح طارئ من أجل حل المشكلة، ببث مباريات البطولة على موقعه بالإنترنت.

وأوضح مسؤولو موقع الانترنت الخاص بالبنك، أن الموقع شهد نحو مليون ونصف المليون محاولة دخول، لكنه أشار إلى إمكانية حدوث محاولات متعددة من بعض الأفراد للولوج إلى شاشة البث خاصة مع وجود مشاكل في الدخول على موقع البنك وكذلك في الدخول على قناة البنك بموقع "يوتيوب" لأكثر من ربع ساعة خلال الشوط الأول من المباراة وهو ما أكده بوب هانينج نائب رئيس الاتحاد الألماني للعبة.

هذا وكانت اهم نتائج الجولة الاولى والثانية للبطولة كما يلي:

فرنسا 31 – البرازيل 16

كرواتيا 28 – السعودية 23

تشيلي 32 – بيلاروسيا 28

الدانمارك 33 – الارجنتين 22

فرنسا 31 – اليابان 19

السويد 33 – البحرين 16

مصر 22 – قطر 20