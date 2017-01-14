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رقم الخبر: 184869 تاريخ النشر: كانون الثاني 14, 2017 الوقت: 14:51 الاقسام: رياضة  
كلوب: لا نخشى مانشستر يونايتد وسنقاتل لإظهار قيمتنا

كلوب: لا نخشى مانشستر يونايتد وسنقاتل لإظهار قيمتنا

دعا يورجن كلوب المدير الفني لليفربول فريقه لإظهار روحه القتالية الحقيقية أمام غريمه مانشستر يونايتد المتألق في الآونة الأخيرة، وذلك خلال واحدة من أهم المواجهات المرتقبة في ملعب أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا الأحد.

وقال المدرب الألماني إن جوردان هندرسون، وجويل ماتيب، وفيليبي كوتينيو تدربوا جميعا يوم الجمعة، رغم الشكوك حول حالتهم البدنية، ومن المحتمل أن يبدأ الثلاثة ضمن التشكيلة الأساسية.

وأضاف بشأن الثلاثي الذي لعب دورا بارزا في احتلال ليفربول المركز الثاني "يجب أن ننتظر لتقييم حالتهم قبل إعلان التشكيلة".

ولم يلعب أي منهم كأساسي في الخسارة المخيبة صفر-1 أمام ساوثهامبتون بكأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم الأربعاء الماضي. وشارك كوتينيو كبديل ليعود للعب بعد غياب دام 7 أسابيع للإصابة.

وتوقع كلوب تحسن الأداء أمام يونايتد، وتابع "سنلعب من أجل نتيجة جيدة وليس لسبب آخر. ندرك قبل المباراة أننا ليفربول ونحتاج لإظهار قيمتنا".

وواصل "يريد الجميع مشاهدة قتالا حقيقيا. حسنا شاهدوا، سنقاتل بنسبة مئة بالمئة من جانبنا".

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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