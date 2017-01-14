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رقم الخبر: 184868 تاريخ النشر: كانون الثاني 14, 2017 الوقت: 14:52 الاقسام: رياضة  
آلكمار يهزم جو أهيد إيجلز بالدوري الهولندي
جهانبخش يحرز هدفين ويصنع ثالثاً..

آلكمار يهزم جو أهيد إيجلز بالدوري الهولندي

فاز فريق آلكمار على مضيفه جو أهيد إيجلز (3-1) خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الهولندي لكرة القدم.

سجل أهداف آلكمار فوتر فيجورست في الدقيقة (69)، وعلي رضا جهانبخش "هدفين" في الدقيقتين (85، 90+3) من ركلة جزاء، فيما سجل هدف جو أهيد إيجلز يارشينو أنطونيا من ركلة جزاء في الدقيقة (89).

ورفع آلكمار رصيده لـ31 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد جو أهيد إيجلز عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر "الأخير".

وبهذا يتألق لاعب المنتخب الوطني الايراني علي رضا جهانبخش مرة أخرى ويظهر أهميته بالنسبة لفريق آلكمار.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره - خاص الوفاق
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