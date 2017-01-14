فاز فريق آلكمار على مضيفه جو أهيد إيجلز (3-1) خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الهولندي لكرة القدم.

سجل أهداف آلكمار فوتر فيجورست في الدقيقة (69)، وعلي رضا جهانبخش "هدفين" في الدقيقتين (85، 90+3) من ركلة جزاء، فيما سجل هدف جو أهيد إيجلز يارشينو أنطونيا من ركلة جزاء في الدقيقة (89).

ورفع آلكمار رصيده لـ31 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد جو أهيد إيجلز عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر "الأخير".

وبهذا يتألق لاعب المنتخب الوطني الايراني علي رضا جهانبخش مرة أخرى ويظهر أهميته بالنسبة لفريق آلكمار.