شهدت قائمة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لأفضل 10 مدربين في تاريخ القارة مفاجأة إذ خلت من اسم الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي رغم الإنجازات الكبيرة التي حققها في الأعوام الأخيرة.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية الجمعة أن غياب جوارديولا أكثر ما يلفت الانتباه في القائمة التي أعلنها "يويفا" عبر موقعه الرسمي، مشيرة إلى أنه يعتبر من أفضل مدربي الجيل الحديث، حيث فاز بـ14 لقبا مختلفا مع برشلونة، و7 ألقاب مع بايرن ميونيخ، قبل انتقاله إلى سيتي مطلع الموسم الجاري، وذلك رغم أن مسيرته التدريبية بدأت عام 2008.

واختار الاتحاد الأوروبي في المركز الأول المدرب بريان كلوف، الذي قاد نوتنجهام فورست الإنجليزي لغزو أوروبا في عام 1979، ولم يخسر مع الفريق في 40 مباراة على التوالي، وهو الرقم الذي عادله ريال مدريد يوم الخميس بتعادله مع إشبيلية.

أما في المرتبة الثانية فقد جاء الهولندي يوهان كرويف، الذي أعاد لنادي برشلونة مجده في حقبة التسعينات من القرن الماضي، وقاد الفريق الكتالوني لأول لقب في دوري أبطال أوروبا عام 1992.

وفي المرتبة الثالثة جاء الإسباني فيسنتي ديل بوسكي، مدرب ريال مدريد والمنتخب الإسباني سابقا، حيث فاز بكأس أمم أوروبا وكأس العالم مع منتخب إسبانيا، و9 ألقاب مع ريال مدريد، من بينهما لقبين في دوري أبطال أوروبا.

وحل أليكس فيرجسون، المدير الفني التاريخي لمانشستر يونايتد الإنجليزي رابعا، فيما جاء بعده الأرجنتيني هيلينو هيريرا، الذي درب برشلونة وروما ومنتخب إيطاليا.

واحتل أودو لاتيك، الذي درب بايرن ميونيخ في حقبة السبعينات المركز السادس، ثم الأوركراني فاليري لوبانفسكي، الذي درب المنتخب الكويتي في المركز السابع، وحل الهولندي رينوس ميتشيل في المركز الثامن، بعد أن أشرف على عدة أندية مثل أياكس وبرشلونة وأيضًا المنتخب الهولندي.

أما البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي درب عدة أندية كريال مدريد وإنتر وميلان وبورتو البرتغالي وتشيلسي الإنجليزي وحاليًا مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، فحجز موقعه في المرتبة التاسعة.

وجاء الإيطالي أريجو ساكي، الذي قاد النهضة في عالم كرة القدم في إيطاليا، في ذيل القائمة.