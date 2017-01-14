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رقم الخبر: 184866 تاريخ النشر: كانون الثاني 14, 2017 الوقت: 14:54 الاقسام: منوعات  
ماليزيا تعرض أفلام السينما فوق أسطح الأماكن العامة

ماليزيا تعرض أفلام السينما فوق أسطح الأماكن العامة

يقوم المبدعون في جمعية ” Helipad Cinema ” في ماليزيا بتنفيذ تجربة جديدة لعرض الأفلام السينمائية فوق أسطح الأماكن العامة في الهواء الطلق من خلال نادي سينما شرفة فوق السطح ” Roof Terrace Film Club ” .

وسيتم عرض مجموعة من الأفلام من خلال هذه التجربة السينمائية الفريدة، من أشهر وأفضل أفلام هوليوود، كل شهر خلال فترة محددة من الأيام.

وبالنسبة لهذا الشهر، تعرض الأفلام من خلال سينما الهواء الطلق، لمدة ثلاثة أيام من 22 وحتى 24 يناير فوق سطح أحد المطاعم الشهيرة بالعاصمة كوالا لمبور حيث يوفر المكان مشهدا رائعا ورؤية بانورامية على أفق المدينة.

وذكر موقع صحيفة “نيو ستريتس تايمز” الماليزية أن من بين الأفلام التي سيشاهدها محبو السينما في ماليزيا “روميو وجوليت” و”المليونير المتشرد” ، وهو انتاج بريطاني للمخرج داني بويل وغيرها من كلاسيكيات السينما العالمية.

 
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مصدر الخبر: المحيط
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