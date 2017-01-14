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|رقم الخبر: 184865
|تاريخ النشر: كانون الثاني 14, 2017
|الوقت: 14:56
|الاقسام: عربيات
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الخارجية السودانية: تم الاتفاق على رفع العقوبات عن الخرطوم قبل نهاية رئاسة أوباما
أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، اليوم السبت، اتفاق بلاده مع واشنطن على رفع العقوبات الاقتصادية قبل نهاية ولاية الرئيس باراك أوباما.
أفادت الوفاق وأكد غندور أن الاتفاق مع واشنطن جاء بعد حوار دام 6 أشهر مع إدارة أوباما، شملت 23 اجتماعا بالخرطوم مع مسؤولين أمريكيين بعيدا عن أعين الإعلام. وأشار الوزير السوداني إلى أن قرار رفع العقوبات الاقتصادية تم الاتفاق عليه بين إدارة أوباما والإدارة الأمريكية الجديدة.
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