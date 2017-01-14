الخارجية السودانية: تم الاتفاق على رفع العقوبات عن الخرطوم قبل نهاية رئاسة أوباما أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، اليوم السبت، اتفاق بلاده مع واشنطن على رفع العقوبات الاقتصادية قبل نهاية ولاية الرئيس باراك أوباما.