وذكرت وكالة آكي الإيطالية أنه تم ذلك في إحتفال نظمته الجامعتان في العاصمة البلجيكية بروكسل، والتي تزورها ميركل حاليا، وذلك بحضور رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل وعدد من المسؤولين المحليين، حيث “تم منح هذه الدرجة الفخرية للمسؤولة الألمانية تقديرا لجهودها الدبلوماسية والسياسية لدعم قوة الإتحاد الأوروبي والدفاع عن قيمه المتمثلة بالوحدة والتنوع”.

ووصف رئيسا الجامعتين آن دو باب وريك تورف، المستشارة ميركل بـ(النموذج)، مشيرين إلى أنها تشكل “أحد أهم الأبطال والوجوه الهامة خلال العقود الأخيرة”.

هذا وقد توجهت ميركل بكلمة للشباب الأوروبي، خلال الحفل، مشددة على ضرورة أن تتمتع الأجيال الأوروبية الشابة بالطموح والانفتاح، حيث “تم إنجاز أمور كثيرة وهامة في أوروبا، ولكن على جيلكم المضي قدما”، حسب كلامها.

واعتبرت ميركل في كلامها أن الجدل أمر لا مفر منه وأنه إذا تم ضمن إطار الاحترام المتبادل، فهو يساهم في تطوير الأمور في أوروبا.

ومن جهته، حيا رئيس الوزراء البلجيكي ميركل، مشيرا إلى تحليها بالقوة وتمسكها بقناعاتها الأوروبية.