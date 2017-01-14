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رقم الخبر: 184862 تاريخ النشر: كانون الثاني 14, 2017 الوقت: 14:59 الاقسام: اقتصاد  
العلاقات الخارجية للبنوك الايرانية تحسنت بعد الاتفاق النووي

العلاقات الخارجية للبنوك الايرانية تحسنت بعد الاتفاق النووي

قال مساعد بنك ملي (الوطني) الايراني للشؤون الدولية والعملة الأجنبية ان العلاقات الخارجية للبنوك الايرانية تحسنت بعد التوقيع علي خطة العمل المشتركة بين ايران ومجموعة 5+1، مستدركا بأنه لا تزال هناك بعض العراقيل الفنية والتجارية والسياسية التي تعترض تحرك البنوك الايرانية.

 واشار غلام رضا بناهي الي أن معظم البنوك الايرانية لديها تعامل وتبادل مع البنوك الأجنبية وتقوم بعمليات فتح الاعتمادات (L.C) وتحويل المبالغ.

وحول عدم استخدام بعض البنوك الايرانية المعايير الدولية، نوه الي أن هذا الامر طبيعي فقد كانت البنوك الايرانية بعيدة عن النظام المالي العالمي لأكثر من 10 سنوات نتيجة الحظر الذي فرض علي ايران، والنظام المالي العالمي استخدم معايير جديدة خلال هذه الفترة بينما لم تقم البنوك الايرانية بتحديث معاييرها، وبقيت تستخدم المعايير القديمة.
ولفت الي أن النظام المالي العالمي يستخدم اساليب حديثة في مجال مكافحة الفساد وغسيل الاموال وتمويل الارهاب، والبنوك الايرانية بحاجة الي استخدام هذه المعايير اذا ارادت ان تتعامل مع البنوك العالمية.
كما اشار الي أن البنوك العالمية في الوقت الراهن تسعي الي المشاركة في المشاريع الكبيرة في ايران، وتمويل المشاريع، وبالتالي فانها لاتولي اهتماما كبيرا لعمليات التبادل المالي الصغيرة.

 
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مصدر الخبر: وكالات
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