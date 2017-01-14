كنت في قديم الزمان اكره كلمة «الاخير» وكذلك مؤنثها «الاخيرة» ربما يرجع السبب التحليل النفسي لمتابعة افلام الكارتون!! وعندما تقول لنا المذيعة ان هذه هي الحلقة الاخيرة يعني ما عادش تشوف هذا المسلسل!!

من هنا كرهت لوحة دافنشي «العشاء الاخير» مش لنزعة تعصبية دينية وانما بسبب الاسم فقط.. ولكني عندما كبرت رحت احب كل شيء يكون بالاخير!! اللقمة الاخيرة .. والكلمة الاخيرة.. والوداع الاخير.. ومن هنا استمعت قبل يومين للخطاب الاخير للرئيس الامريكي ابوسمرة باراك اوباما ..وتمنيت وانا استمع لخطابه انه لو يمكنني مخاطبته .. لطلب براءة الذمة ربما اكون قد اسأت لشخصه طيلة الثمان سنوات الماضية .. طبعا لا اقصد الانتقاد لجرائمة في عالمنا العربي والاسلامي..وانما اقصد الاساءات الشخصية من امثال اطلاق لقب ابوسمرة او «اسمر يا اسمراني» وماشابه.

المهم احبتي اوباما لخص لنا في خطاب طويل عريض شو اللي شفناه من الادارة‌ الامريكية طيلة الثمان سنوات الماضية واللي كانت برئاسته!!

تلحض ايه ياسي اوباما وتسيب ايه؟ ما نحن شفنا وسمعنا وعشنا الاحداث مباشر ... «لايف» على قولكم.

وفي النهاية اضحكنا فخامة الرئيس المودّع.راح يحكي ويغرد في خطابه مساحة واسعة وقت طويل للمناخ.. آخ.. اعزف لو يا شوباخ ..ايوه اعزف لحن حزين ..لمين؟! للسيد اوباما وهو يحكي عن خطر التغير المناخي على البشر!!

بالمناسبة فعلا ان التغير المناخي فيه خطورة على البشرية الان وخطورة اشد في المستقبل ولكن البشر كلهم يعلمون ان الاخطر من ذلك الخطر هو خطر الوحشية الامريكية منذ ما يقرب من المئة عام والبشرية تعاني من وحشية التسلط الامريكي وهيروشيما وناكازاكي الا مثال بسيط وواضح ومعلوم وليس فيه جدال على ذلك الخطر.

عندما ادرك الاميركان في نهاية الحرب العالمية الثانية قبل اكثر من ستين عاما ان حصد ارواح البشر بهذه الطريقة الفجة والعلنية سيثير سخط العالم عليهم غيروا سياستهم واستبدلوا طريقة الذبح وحصد الارواح بالنووي واستعاضوا عنها بطرق اكثر وحشية واوسع نطاقا واكثر تنوعا..حكومات عميلة وقمعية .. حروب جانبية ..فتن داخلية ..حروب اهلية.. نزاعات عرقية وطائفية..والخ الخ.. وبعد كل هذا يختم معنا ابو سمرة بالحديث عن خطورة‌ المناخ..آخ