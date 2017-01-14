بحث رئيس لجنة الأمن القوميِّ والسياسة الخارجيَّة في مجلس الشورى الإسلاميِّ علاء الدين بروجردي والوفد المُرافِق مع وزير الخارجيَّة العراقي إبراهيم الجعفريّ، في بغداد تعزيز التعاون بين البلدين.

وفي بيان لوزارة الخارجية العراقية، أنه "جرى خلال اللقاء استعراض سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وطهران، وسُبُل تعزيزها، وفتح المزيد من آفاق التعاون المُشترَك بما يخدم مصالح الشعبين الجارين".

كما أستعرض الجانبان "مُجمَل التطوُّرات في عُمُوم المنطقة والعالم، وضرورة تكثيف الحوار، والجهود، والتعاون؛ للقضاء على الإرهاب، وعودة الأمن، والاستقرار إلى المنطقة".



