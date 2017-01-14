تباحث مساعد الخارجیة الایرانیة للشؤون العربیة والافریقیة حسین جابری انصاری ومساعد الخارجیة الروسیة میخائیل بوغدانوف حول احدث الظروف والتطورات السوریة بعد اقرار الهدنة الشاملة الاخیرة قبل اسبوعین وكذلك بشان المفاوضات السوریة المرتقبة فی العاصمة الكازاخیة استانة.

وافاد مراسل 'ارنا' فی موسكو ان مندوب الرئیس الروسی فی شؤون الشرق الاوسط میخائیل بوغدانوف قال فی هذا اللقاء الذی جري الیوم الجمعة بحضور السفیر الایرانی فی موسكو مهدی سنائی، ان جهود وانشطة المثلث الایرانی الروسی التركی، یمكنها ان تعزز امكانیة نجاح محادثات السلام السوریة فی استانة.

وفیما یتعلق باجتماع استانة المقرر ان یعقد لیومین علي اساس اتفاق الاطراف المفاوضة خلال الاسبوع القادم بحضور مندوبی ایران وروسیا وتركیا كداعمین للمفاوضات، قال مساعد الخارجیة الروسی، اننا نبذل مساعینا مع طهران كشریك اساسی لحل الازمة السوریة وبالطبع لا نتوقع ان تصل جمیع القضایا الي نتیجة فی جلسة واحدة.

واضاف بوغدانوف، ان ایران وروسیا وتركیا بصفتها الجهات المتبنیة لاتفاق الهدنة الشاملة تعمل فی الوقت الحاضر علي تنسیق اجراءاتها بهدف تحقیق التقدم فی مسار حل الازمة السوریة.

من جانبه اعلن مساعد الخارجیة الایرانیة خلال الاجتماع بان التعاون الایرانی الروسی قد اعطي ثماره وكذلك اعلان ومبادرة تركیا للانضمام الي مسیرة حل الازمة السوریة، معتبرا النهج المثمر الوحید هو التعاون الجاد بین الاطراف المختلفة بهدف ارساء السلام والاستقرار فی هذا البلد.

واكد جابری انصاری كذلك بان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة حذرت علي الدوام من اتساع نطاق خطر الارهاب الناجم من ازمات الشرق الاوسط.

کما اتفقت الدول الثلاث ايران وروسيا وتركيا علي مواصلة المحادثات لحل الازمة السورية وذلك في ختام الاجتماع الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو الجمعة بين مساعدي الخارجية للدول الثلاث.

وافاد مراسل 'ارنا' انه خلال اجتماع مساعدي الخارجية؛ الايراني حسين جابري انصاري والروسي ميخائيل بوغدانوف والتركي اونال تشويكوز، في موسكو والذي عقد بحضور السفير الايراني مهدي سنائي، تم بحث القضايا المتعلقة بالازمة السورية مع اولوية محادثات السلام المرتقبة في العاصمة الكازاخية استانة.

وتباحث مساعدو الخارجية للدول الثلاث بشان الترتيبات المتعلقة بانعقاد اجتماع استانة الذي تبنته ايران وروسيا وتركيا.

كما اتفق جابري انصاري وبوغدانوف وتشويكوز، علي مواصلة مشاوراتهم لانجاح اجتماع استانة والمساعدة بحل الازمة السورية.

وتاتي المحادثات الثنائية بين مساعدي الخارجية الايراني والروسي والثلاثية مع مساعد الخارجية التركي في موسكو الجمعة اثر اجتماع وزراء الخارجية للدول الثلاث في موسكو قبل نحو شهر.





