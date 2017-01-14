الوفاق/خاص/ستشهد العاصمة العراقية بغداد إفتتاح مؤتمر حوار بغداد الدولي تحت شعار خيارات ما بعد التحرير حيث سيبحث المؤتمر كيفية التعاطي مع القضايا و الاستفادة من التجارب لمرحلة ما بعد طرد داعش و التكفيريين من العراق.

و المؤتمر الذي سيتضيفه البرلمان العراقي سيفتتح بكلمة ترحيبية من الشيخ همام حمودي نائب رئيس البرلمان و الذي سيرعى المؤتمر و كلمات لرؤساء الجمهورية و الوزراء و مجلس النواب في العراق،و سيكون كلمات لشخصيات عراقية أخرى.

وسيبحث المؤتمر المواضيع المطروحة في لجان مختصة بحضور المشاركون من دول الجوار العراقي و دول أخرى بإستثناء تركيا.

