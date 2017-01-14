قالت وزيرة الصحة في استراليا سوزان لي يوم الجمعة إنها استقالت من منصبها الوزاري وسط فضيحة تتعلق بالمصروفات.

وكانت الوزيرة تحدت نداءات تطالبها منذ أسبوع بالاستقالة بعد أن اتضح إنها قدمت كشوف مصروفات عن عدة زيارات لمنطقة جولد كوست لقضاء العطلات في ولاية كوينزلاند بما في ذلك شراء عقار استثماري قالت إنها اشترته بشكل مفاجئ. وليس عجيبا أن يقدم مسؤول استرالي استقالته جرّاء فضيحة فساد ففي الأعوام السابقة تكررت مثل هذه الحوادث.