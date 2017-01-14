الأمم المتحدة قلقة من وفاة مهاجرين جراء البرد قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة إن مهاجرين ولاجئين يموتون جراء موجة الصقيع المفاجئة في أوروبا وحثت الحكومات على فعل المزيد لمساعدتهم بدلا من ردهم عند الحدود وتعريضهم للعنف ومصادرة ممتلكاتهم.