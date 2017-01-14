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رقم الخبر: 184852 تاريخ النشر: كانون الثاني 13, 2017 الوقت: 17:26 الاقسام: دوليات  
الأمم المتحدة قلقة من وفاة مهاجرين جراء البرد

الأمم المتحدة قلقة من وفاة مهاجرين جراء البرد

قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة إن مهاجرين ولاجئين يموتون جراء موجة الصقيع المفاجئة في أوروبا وحثت الحكومات على فعل المزيد لمساعدتهم بدلا من ردهم عند الحدود وتعريضهم للعنف ومصادرة ممتلكاتهم.

 وقالت سارة كرو المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في إفادة اعتيادية للأمم المتحدة في جنيف: الأمر يتعلق بإنقاذ الأرواح.. وليس بالروتين والالتزام بترتيبات بيروقراطية... الوضع أليم الآن في اليونان. وقالت سيسيل بويلي المتحدثة باسم مفوضية شؤون اللاجئين إن خمس حالات وفاة سجلت حتى الآن بسبب البرد.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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