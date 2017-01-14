قالت صحيفة صينية حكومية، الجمعة: إن منع الصين من الوصول إلى جزر بحر الصين الجنوبي سيتطلب من الولايات المتحدة "شن حرب" وذلك بعدما عرض ريكس تيلرسون المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكي استراتيجيته في هذا الشأن يوم الأربعاء.

ومانيلا تحرّض واشنطن على البقاء في البحر المتنازع عليه

وقال تيلرسون في جلسة أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ للتصديق على تعيينه إنه يريد أن يبعث برسالة واضحة إلى الصين بأنه لن يسمح لها بالوصول إلى تلك الجزر.

وذكرت صحيفة جلوبال تايمز في افتتاحية باللغة الإنجليزية أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى "شن حرب واسعة النطاق" في بحر الصين الجنوبي لمنع الصين من الوصول إلى الجزر.

وتشتهر الصحيفة بكتابة مقالات افتتاحية شديدة اللهجة وتنشرها الصحيفة الرئيسية الصادرة عن الحزب الشيوعي الحاكم لكنها لا تعكس السياسة الصينية.

وأضافت: من الأفضل أن يتعلم تيلرسون استراتيجيات الطاقة النووية إذا كان يريد إجبار قوة نووية كبيرة على الانسحاب من أراضيها.

وذكرت أن تيلرسون الرئيس التنفيذي السابق لشركة إكسون موبيل هو الأكثر عرضة لأن يرفض الكونجرس شغله المنصب بين مرشحي الرئيس المنتخب دونالد ترامب للمناصب الوزارية.

وقالت: يعتقد أنه كان يريد التودد لأعضاء مجلس الشيوخ وحسب وزيادة فرص التصديق على تعيينه من خلال إبداء موقف صارم تجاه الصين.

كما أشارت الصحيفة إلى أن هناك مسائل قانونية تتعلق بأي محاولة أمريكية لمنع الصين من الوصول للجزر وتساءلت عما إذا كان هذا يعني منع فيتنام والفلبين أيضا من الدخول.

من جهة أخرى قال وزير خارجية الفلبين يوم الجمعة: إن أي تحرك أمريكي في المستقبل لطرد الصين من جزر صناعية بنتها في بحر الصين الجنوبي سيقتصر على الولايات المتحدة ويكون لمصلحتها الوطنية.

جاء تعليق الوزير بيرفكتو ياساي ردا على سؤال في مقابلة تلفزيونية بشأن تعليق ريكس تيلرسون المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكي الذي قال إنه يجب منع الصين من الوصول إلى الجزر التي بنتها في منطقة متنازع عليها.

وقال ياساي قالوا إنهم سيمنعون الصين من القيام بهذا النوع من النشاط. إذا أرادت (أمريكا) فعل ذلك فهي لديها القوة لفعله .. دعها تفعل ذلك، مشيرا إلى تصريحات تيلرسون أمام مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء.

*بكين: إغلاق نيجيريا مكتب تايوان يحترم مبدأ "الصين الواحدة"

من جهة أخرى أعربت الصين، عن تقديرها البالغ لإغلاق نيجيريا، مكتب تايوان فى العاصمة أبوجا، في خطوة وصفتها بأنها حلت بشكل تام مشكلة كانت تضر بالثقة السياسية بينها وبين نيجيريا، وأزالت عقبات سياسية كانت تحد من التطور الصحيح للعلاقات الثنائية.

صرّح بذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانج"، تعليقًا على إعلان الحكومة النيجيرية، يوم الأربعاء، إغلاق مكتب تايوان، في العاصمة أبوجا، ونقل البعثة التجارية التايوانية إلى "لاجوس"، وذلك عقب اتهام وزير الخارجية الصيني "وانج يى" مكتب تايوان، التي لا ترتبط بعلاقات دبلوماسية بنيجيريا، بالانخراط في أنشطة تتجاوز صلاحياته وتنتهك مبدأ "الصين الواحدة".

وقال المتحدث الصيني: إن نيجيريا ومن قبلها "ساو تومي" و"برنسيب"، التي استأنفت العلاقات الدبلوماسية مع الصين في ديسمبر، عقب قطع علاقتها الدبلوماسية مع تايوان، اتخذتا القرار الصحيح الذي يحترم مبدأ "الصين الواحدة" وبما يفتح آفاقًا واسعة للعلاقات الثنائية.

وأضاف المتحدث، أن التزام البلدين بمبدأ "الصين الواحدة" يخدم المصالح الجوهرية لشعبيهما ويتفق ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والتوافق الدولي بشأن "الصين الواحدة".