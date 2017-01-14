قال منظمون: إن من المتوقع نزول آلاف المتظاهرين للاحتجاج في واشنطن الأسبوع المقبل بهدف "إيقاف" حفل تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وذكر زعماء جماعة تعرف باسم (ديسرابت جيه20) أن المحتجين سيحاولون إغلاق 12 نقطة تفتيش أمنية عند مبنى الكونجرس الذي سيؤدي ترامب فيه اليمين الدستورية في 20 يناير كانون الثاني وعلى طول طريق بنسلفانيا الذي يمتد لأربعة كيلومترات.

وقال ديفيد ثيرستون وهو أحد المنظمين في مؤتمر صحفي يوم الخميس نريد إيقاف التنصيب. نريد أن نرى ثورة عارمة تنمو في هذه المدينة وفي جميع أنحاء البلاد.

ولم يتسن الوصول إلى ممثل عن الفريق الانتقالي لترامب للتعليق ولا لمتحدث باسم الشرطة.

وفاز ترامب بانتخابات الرئاسة التي جرت في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني بعد حملة انتخابات شابها استقطاب شديد. وأجج فوزه المشاعر بين مختلف الأطياف السياسية بالولايات المتحدة.

وذكرت جماعة (ديسرابت جيه20) التي تعمل مع جماعة (بلاك لايفز ماتر) وغيرها من جماعات الاحتجاجات أنها تخطط لإجراءات إغلاق قبل الفجر ومظاهرات أثناء احتفالات التنصيب في المساء.

وسيعمل نحو 300 من متطوعي (ديسرابت جيه20) على حشد المتظاهرين لسلسلة من الاحتجاجات وصفتها الجماعة بأنها "مهرجان المقاومة".

وقال أحد المنظمين ويدعى ليجبا كارفور "لا نحبذ الانتقال السلمي للسلطة وينبغي أن نمنعه."

من جهته عبر جون كيري وزير الخارجية الأمريكي المنتهية ولايته عن ثقته في أن إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب ستلتزم بالمبادئ عينها التي اتبعتها إدارة الرئيس باراك أوباما فيما يتعلق بالأمن الإقليمي.

وفي إشارة إلى النزاع بشأن بحر الصين الجنوبي قال كيري يوم الجمعة أمام جمهور في مدينة هوتشي منه إنه ينبغي للدول الكبيرة والصغيرة الامتناع عن الاستفزاز مشددا على ضرورة حل أي نزاع سلميا وفقا للقانون الدولي.

وجاءت تعليقات كيري في أعقاب تصريحات لركس تيلرسون المرشح لتولي وزارة الخارجية في إدارة ترامب قال فيها إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تبعث بإشارة واضحة إلى الصين بأن إنشاءها جزرا في بحر الصين الجنوبي يجب أن يتوقف كما يجب ألا يسمح لبكين بالوصول لهذه الجزر.

*واشنطن تلغي منح الكوبيين تصاريح إقامة

من جهة أخرى ألغت الإدارة الأمريكية إجراء يمنح الإقامة فورا لكل كوبي يصل إلى الولايات المتحدة حتى إذا جاء بطريقة غير مشروعة مما ينهي استثناء قديما في سياسة الهجرة بالولايات المتحدة.

ويسري فورا قرار إنهاء السياسة التي كانت تسمح لأي كوبي يصل إلى الأراضي الأمريكية بالبقاء وإعادة الكوبيين الذين يتم اعتراض طريقهم في البحر. ويطلب مسؤولو كوبا هذا التغيير منذ سنوات.

ويجري التحضير للقرار منذ شهور. وأعلن فجأة لأن الإعلان عنه مسبقا ربما كان سيدفع الآلاف إلى اجتياز المياه بين كوبا وولاية فلوريدا قبل سريانه.

وقضت الولايات المتحدة وكوبا عدة أشهر في التفاوض بشأن التغيير الذي يشمل موافقة كوبا على السماح لمن تردهم الولايات المتحدة بالعودة.

وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في بيان: ومع هذا التغيير سنظل نرحب بالكوبيين مثلما نرحب بالمهاجرين من الدول الأخرى بما يتماشى مع قوانينا.

وأنهت وزارة الأمن الداخلي أيضا تعهدا شفويا يسمح بدخول الكوبيين العاملين في مجال الطب. ولم تحبذ هافانا هذا البرنامج لأنه دفع الأطباء للهجرة مما أدى إلى نقص في عدد العاملين المدربين في مجال الصحة بالبلاد.