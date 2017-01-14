توقع مدير الإنتاج بالشركة الوطنية الايرانية للصناعات البتروكيماوية، أن تشهد الصادرات نمواً بنسبة 10 بالمئة حتى 20 مارس/ آذار 2017.

وأوضح علي محمد بساق زادة، بأن الطلب على المنتجات البتروكيماوية الايرانية ازداد في الأسواق الدولية خصوصاً في أوروبا. وأشار الى أن الخطة التنموية السادسة 2017-2021 تستهدف ايجاد طفرة في انتاج وصادرات المنتجات البتروكيماوية، وأن ثمة مستقبلاً واعداً لهذه الصناعة على ضوء البنى التحتية والامكانيات المتوفرة في البلاد.

وبيّن بساق زادة أن الصادرات البتروكيماوية بعد الاتفاق النووي تشهد تسهيلات من الناحية اللوجستية والشحن والنقل، فيما الوحدات الانتاجية لا تواجه أية معوقات.