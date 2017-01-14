بحث مدير عام نقل الطاقة الكهربائية في الجنوب العراقي، مع مساعد وزير الطاقة الإيراني، التعاون المشترك بين البلدين لدعم وبناء القدرات العلمية والفنية وتطوير الخبرات في مجال الطاقة الكهربائية.

وقال مدير عام نقل الطاقة الكهربائية في الجنوب، زياد علي فاضل، في تصريح عقب اللقاء: (إننا نأمل أن تكون هذه الزيارة نقطة انطلاق نحو آفاق أوسع خصوصاً في مجال التقنيات والوسائل الحديثة في صيانة الخطوط والمحطات وكذلك في تنفيذ المشاريع الكهربائية). وأضاف: انه (بالامكان الاستفادة من الخبرات لدى الجانب الإيراني في معالجة مشكلة تلوث العوازل)، مشيراً الى أنه تم كذلك بحث بعض تفاصيل مقترحات الحكومة المحلية في البصرة بخصوص إمكانية زيادة الطاقة المستوردة من الجانب الإيراني عبر خط خرمشهر-بصرة 400 كيلوفولط لتعويض النقص في الطاقة الكهربائية التي كانت تجهز من البارجات التركية التي انتهي عقدها مؤخراً.

وأشار فاضل الى أن الوفد الايراني أبدى ارتياحه للنتائج المتحققة من اللقاء، مؤكداً الاستعداد لتقديم كل الدعم الممكن للمساهمة بتطوير الكوادر الهندسية والفنية في الجامعات التخصصية بمجال الطاقة.