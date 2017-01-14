هبطت أول طائرة ركاب جديدة من طراز ايرباص (A321)اشترتها ايران بعد تنفيذ خطة العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي) عصر يوم الخميس في مطار مهرآباد الدولي بطهران.

وحضر المراسم وزير المواصلات وإعمار المدن عباس آخوندي ومساعدوه، ورئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي، وعدد من نواب البرلمان، فضلاً عن عدد من المسؤولين في مجال الملاحة الجوية الايرانية. وحضر المراسم العديد من المراسلين المحليين والأجانب لتغطية الحدث.

وكان من ضمن ركاب الطائرة المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الايرانية (ايران اير) فرهاد برورش، والمدير التنفيذي لشركة ايرباص لصناعة الطائرات فابيس برجير، وعدد من العاملين في هذه الشركة.

وتم تسليم هذه الطائرة، التي تعتبر الأولى من إجمالي 100 طائرة من طراز ايرباص اشترتها ايران من هذه الشركة، عصر يوم الأربعاء الى مسؤولي شركة الخطوط الجوية الايرانية (ايران اير) في مدينة تولوز بفرنسا.

وفي السياق، أعلن وزير الطرق وبناء المدن الايراني، عباس آخوندي، بأن ايران ستتسلم في غضون الشهرين القادمين طائرتي (ايرباص) في إطار الصفقة المبرمة مع هذه الشركة.

وفي تصريح أدلى به على هامش مراسم وصول أول طائرة (ايرباص) الى طهران يوم الخميس اشترتها شركة (ايران اير) في إطار صفقة تتضمن 100 طائرة، أكد الوزير آخوندي ضرورة تحديث مطارات البلاد وخدمات الملاحة الجوية والأسطول الجوي، وقال: ان ايران يجب أن تستعيد حصتها من النقل الجوي في المنطقة. وأضاف: ستلتحق طائرتان من طراز (ايرباص 330) للأسطول الجوي الايراني حتى نهاية العام (الايراني) الجاري (ينتهي في 20 آذار/ مارس)، و9 طائرات من طراز (ايرباص 321)، و(ايرباص 330) حتى نهاية العام (الايراني) القادم (ينتهي في 20 آذار/ مارس 2018).

من جانبه، أكد نائب وزير الطرق وبناء المدن للشؤون الدولية، أصغر فخرية كاشان، بأن العقود المبرمة بشأن شراء ايران للطائرات المدنية لن تكون ذات أثر رجعي وستبقى سارية المفعول ولن تتأثر في حال عودة الحظر.

وفي تصريح أدلى به فخرية كاشان، الخميس، على هامش مراسم وصول أول طائرة الى طهران اشترتها شركة (ايران اير) من (ايرباص) ضمن صفقة تشمل 100 طائرة، قال فخرية كاشان: ان وزارة الخزانة الأميركية أصدرت دليلاً (كاتالوج) جديداً حول الأسئلة المطروحة بشأن الاتفاقيات مع ايران. وأضاف: انه وفقاً لتوضيحات وزارة الخزانة الأميركية، فان الاتفاقيات المالية التي تبرم في مرحلة الاتفاق النووي تكون سارية المفعول حتى في حال عودة الحظر.

من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الايرانية (ايران اير): ان تسلم هذه الشركة أول طائرة ركاب من طراز ايرباص (A321) يعتبر البداية لانطلاق التعاون مرة أخرى بين الجانبين بعد مرور فترة طويلة.

وأشار فرهاد برورش الى أن (ايران اير) كانت قد اشترت طائرتين من (ايرباص) قبل 23 عاماً أي في العام 1994، وأضاف: ان أول طائرة ركاب متطورة من طراز ايرباص المشتراة عقب تنفيذ الاتفاق النووي دخلت اليوم الخدمة في الخطوط الجوية الايرانية.

واعتبر برورش دخول هذه الطائرة الى الخدمة بأنه يأتي نتيجة للمفاوضات النووية، قائلاً: ان الجميع بذلوا الجهود كي تصل هذه المفاوضات الى النتيجة المرجوة. وأضاف: ان انضمام هذه الطائرات للخطوط الجوية الايرانية بث حياة جديدة في الأسطول الجوي الايراني. وصرح: إننا بذلنا جهوداً حثيثة لمدة عامين لشراء الطائرات المدنية الجديدة وأمضينا مساراً صعباً للتوقيع على الاتفاقيات بهذا الشأن.

من جهته، أكد المدير التنفيذي لشركة (ايرباص)، فابيس برجير، بأن انتخاب دونالد ترامب لمنصب الرئاسة في أميركا لا تأثير له على العلاقة بين شركة صناعة الطائرات (ايرباص) وشركة الخطوط الجوية الايرانية (ايران اير).

وقال برجير، في تصريح له خلال مراسم تسليم أول طائرة (ايرباص) الى (ايران اير) في فرنسا: ان (ايرباص) ومن دون هاجس من مسألة انتخاب ترامب تعمل على إعداد الطائرات لشركة (ايران اير) وفق الصفقة المبرمة بين الجانبين ولا تأثير لترامب على علاقاتنا مع ايران. وأضاف: ان التعاون مع ايران قد بدأ رسمياً ونأمل من خلال تسليم هذه الطائرات أن تتسارع وتيرة التنمية الاقتصادية في ايران.

واعتبر برجيز الصفقة المبرمة بين الجانبين بأنها واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ الصناعة الجوية، وقال: انه وفقاً للعقد المبرم سيتم تسليم الطائرات الى شركة (ايران اير) تدريجياً. وصرح برجير بأن العقد المبرم بين (ايرباص) و(ايران اير) لشراء هذه الطائرات تم التوقيع عليه بموافقة الخزانة الأميركية ووفق القوانين الدولية، وسنقوم بتسليم عدد من هذه الطائرات الى (ايران اير) خلال العام الجاري.