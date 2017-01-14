اعتبر وزير الداخلية الايراني، عبدالرضا رحماني فضلي، الاتفاق النووي فرصة وفرت الظروف لدخول المنتجين الايرانيين الى الأسواق العالمية وتقوية حضورهم فيها.

وفي حديث له مساء الخميس خلال اجتماع لجنة الاقتصاد المقاوم المنعقد في مدينة أراك مركز المحافظة المركزية (وسط البلاد)، قال رحماني فضلي: لقد توفرت مابعد الاتفاق النووي الظروف والتسهيلات للتواجد في الأسواق العالمية مما أتاحت الفرصة للمنتجين والمصدرين الايرانيين للاستفادة من هذه الإمكانية، وبالتالي زيادة الانتاج وتعزيز الازدهار الاقتصادي في المحافظات وعلى مستوى البلاد.

وأشار رحماني فضلي الى تأكيد سياسات الاقتصاد المقاوم على ضرورة اعتماد الصناعات والانتاج الداخلي على العلوم المعرفية، وقال: ان الصناعات التي يتم ايجادها اليوم لو لم ترتكز على العلوم المعرفية فلا يمكنها أن تحقق إنجازاً في مجال الانتاج والتنافس مع المنتوجات الخارجية. وأضاف: ان المنتجين الداخليين وبغية الحضور المستمر في الأسواق العالمية والتنافس مع المنتجين الأجانب، عليهم التحرك في مسار المعرفة وأن تحظى بعلوم عالم اليوم.

وقال رحماني فضلي: انه وبغية النجاح في الاقتصاد المقاوم على الأمد القصير فلابد من تعبئة كل الامكانيات، وعلى الأمد البعيد يتوجب ايجاد تغييرات أساسية في البنية الاقتصادية.