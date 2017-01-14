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رقم الخبر: 184843 تاريخ النشر: كانون الثاني 13, 2017 الوقت: 17:13 الاقسام: اقتصاد  
وكالة الأنباء الصينية: إيران تتحول إلى مصدر آمن للطاقة لأوروبا
على أعتاب مرور عام على الإتفاق النووي

وكالة الأنباء الصينية: إيران تتحول إلى مصدر آمن للطاقة لأوروبا

على أعتاب مرور عام على الاتفاق النووي، أفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا) ان ايران من شأنها أن تتحول الى مصدر آمن للطاقة للقارة الأوروبية.

وقالت (شينخوا)، في تقرير لها اليوم الجمعة، (نظراً للاتفاق النووي ورفع العقوبات، فان ايران قادرة على توفير ما تحتاج إليه دول الاتحاد الأوروبي من الطاقة). وأضافت: ان ايران شهدت بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ حضوراً أوروبياً واسعاً في أسواقها، وهذا ما يؤكد تحقيق الأهداف المرجوة من الاتفاق النووي.

وجاء في تقرير (شينخوا): ان الاتفاق النووي ساهم في أن تعتمد الدول الأوروبية توجهاً قائماً على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع ايران، وفي إطار هذا التعاون الثنائي التحقت يوم الخميس طائرة (ايرباص) بأسطول النقل الايراني. كما وصف التقرير ايران بأنها من ضمن الدول التي تتمتع بإمكانيات هائلة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وقالت: ان هذا الأمر من شأنه أن يعزز موقعها كثيراً في مجال الطاقات المتجددة أيضاً.

 
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