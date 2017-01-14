قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن الانتخابات المبكرة ليست مستبعدة في حال عجز البرلمان عن القيام بمهامه وذلك في الوقت الذي يناقش فيه المشرعون تعديلات دستورية ستحيل النظام السياسي للدولة إلى نظام رئاسي كامل.

وقال إردوغان للصحفيين بعد صلاة الجمعة إنه طالما عارض الانتخابات المبكرة معبرا عن أمله في انتهاء مداولات التعديلات الرئاسية في غضون يوم أو اثنين.

ووافق البرلمان على مواد مهمة في التعديلات المطروحة في جولة تصويت أولي مما يجعل النظام الرئاسي التنفيذي أقرب خطوة إلى ما يصبو إليه إردوغان.