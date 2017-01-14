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رقم الخبر: 184839 تاريخ النشر: كانون الثاني 13, 2017 الوقت: 16:17 الاقسام: منوعات  
لا ترموا فرش الأسنان القديمة !!!

لا ترموا فرش الأسنان القديمة !!!

مع الإستخدام اليومي، يتغيّر شكل فرش الأسنان، فتصبح أخشن وأسمك، ما يستدعي رميها أو تبديلها بأخرى جديدة.

في هذا السياق، نقدّم لك مجموعة من الإستخدامات الجمالية، التي بإمكانك تطبيقها بواسطة فرشاة الأسنان القديمة:

- تحضير الشفاه وفركها بنعومة بواسطة فرشاة الأسنان، قبل وضع أحمر الشفاه، للتخلّص من الجلد الميت.

- للتخلّص من حزمات الماسكارا، سرّحي رموشك بواسطة فرشاة الأسنان بتأنٍ، بعد تطبيق الماسكارا.

- تسريح الحواجب. من منّا لا يرغب بحواجب مسرّحة بشكلٍ طبيعي؟ كلّ ما عليك فعله هو الاستعانة بفرشاة الأسنان لتسريحها حسب ذوقك.

- تغيير لون الشعر. ترغب بعض السيّدات بتعديل لون شعرهنّ لبضع ساعات فقط. لذلك، استعيني ببودرة الصبغ، واختاري اللون الذي يناسبك، وبعثريها بين خصلات شعرك، ثمّ وزّعيها ومشّطيها جيّداً بواسطة فرشاة الأسنان.

- لماع خصلات الشعر الملوّنة. مع زيادة طول الشعر، تختفي الخصلات المصبوغة، إلّا أنّ بعضاً منها يبقى ظاهراً. ولتسليط الضوء عليها، الجأي الى طلاء لميع وطبّقيه عليها بواسطة فرشاة الأسنان.

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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