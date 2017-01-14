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رقم الخبر: 184838 تاريخ النشر: كانون الثاني 13, 2017 الوقت: 16:17 الاقسام: منوعات  
كيف نختار هدايا الأطفال..؟

كيف نختار هدايا الأطفال..؟

أجمل ما في الهدية أنها ترسم ابتسامة على وجه المهدى إليه وتدخل البهجة إلى قلبه، لاسيما إذا جاءت مناسبة لسنه وطبعه وشخصيته وحاجته. لكن، أيّ هدية ممكن أن تختاريها لتُفرحي بها طفلاً لا تعرفينه؟

قد يكون اختيار هدية لطفل، ذكراً  كان أم أنثى، إحدى أصعب المهمات التي تواجهينها في حياتك الاجتماعية. إذ غالباً ما تعاني الأُمّهات، وأنت قد تكونين واحدة منهنّ، مسألة اختيار هدية لطفل لا يعرفنه جيِّداً.

فمع العودة إلى المدارس، تَكثر مناسبات أعياد الميلاد، حيث تُرغمين مراراً على شراء هدايا لأطفال قد لا تكونين على معرفة شخصية بهم أو بأهاليهم، وهو ما يصعّب عليك مهمة اختيار الهدية. والأسوأ عندما يصدف أن يكون هناك أكثر من حفل عيد ميلاد واحد في فترة زمنية قصيرة. فأيّ هدية تختارين؟

إن اختيارك الهدية يجب أن يستند إلى 4 أمور أساسية: عمر المُهدى إليه، طبيعته وهواياته ونوعية العلاقة التي تربط بينكما. وبناء على ذلك يمكنك تحديد ميزانيتك، ومن ثم البدء في مغامرة البحث عن الهدية المناسبة.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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