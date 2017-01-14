ويتميز السرير الذكي بقدرته على تعديل وضعية الشخص النائم بطريقة مريحة عن طريق رفع رأس النائم لفتح مجرى الهواء ما يساعد على وقف الشخير، فضلا عن أنه يعمل كمنبه للاستيقاظ.

ويعمل السرير الذكي أيضا على تدفئة قدمي النائم بالإضافة إلى قياس معدل ضربات القلب ويراقب عملية التنفس وذلك عن طريق ربطه بتطبيق "SleepIQ" عبر نظامي التشغيل إندرويد وios حيث يقوم السرير بتغيير الإعدادات من أجل الحصول على نوم جيد وذلك بعد أن يتعرف على عادات نوم المستخدم عبر أجهزة الاستشعار التي تنقل البيانات إلى التطبيق من خلال تقنية البلوتوث، ومن ثم يتم تحليل تلك البيانات عبر خوارزمية تسهل القيام بالتغييرات المناسبة للوصول إلى أفضل وضعية للنوم طيلة الليل.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة في بيع «سرير 360» في النصف الأول من العام الجاري، وستوفر مجموعة متنوعة من الفراش والوسائد المتوقع أن تكون تكلفتها قريبة من منتجاتها الحالية، وسيبدأ سعر البيع بنحو 4 آلاف دولار والتي يمكن أن تزيد عن ذلك وفقا لاختلاف الأحجام والمواد المصنعة منها.