أنتجت شركة جنرال إلكتريك فرناً ذكياً يمكنه العمل دون أي تدخل بشري، وكشفت عنه خلال معرض "CES" في ولاية لاس فيغاس الأميركية.

يتم تشغيل الفرن عن بعد، وبفضل ميزة التكامل مع جهاز "Nest" المنزلي للحماية، والذي يبحث عن علامات الدخان بشكل مستمر، يرسل الجهاز إنذارا وتنبيهات إلى الهاتف الذكي الخاص بالمستخدم يخبره أن الفرن تم إغلاقه في حالة وجود أي خطر، وفق صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وكشفت شركة "GE" عن شراكة مع "Nest"، لتتيح لمستخدمي "الفرن الذكي" المزود بـ "wi fi" تفعيل الميزة في حالة إمتلاك جهاز "Nest".

وصرح "Paul Surowiec"، نائب رئيس منتجات الطهي بشركة "GE"، لصحيفة "ديلي ميل"، بأن الطهي يجب أن يكون تجربة ممتعة، "لكننا نعرف أنه في بعض الأحيان هناك حوادث داخل المطبخ، لذا تكامل جهازنا مع "Nest" يساعدنا على التأكد أن مستخدمينا أكثر أمانا عند الطهي، وخصوصا عندما يتم ترك الفرن دون مراقبة".

وفي نفس السياق، أضاف أنه في حالة ظهور دخان أو حريق داخل الفرن، يرسل "Nest" تنبيها للمستخدم في الوقت الحقيقي، مع توجيهه إلى تطبيق إعدادات المطبخ على هاتفه الذكي أو جهازه اللوحي.