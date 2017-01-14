نهاية الاسبوع حكينا عن خطاب الوداع الذي القاه الرئيس الامريكي المنتهية ولايته في شيكاغوا ضمن العرف الامريكي والخطاب الاخير.. وكيف صدع باراك اوباما رؤوس سامعيه ومشاهديه بالحديث عن الانجازات التي حققها مع ادارته لامريكا طيلة الثمان سنوات الماضية.. اصبحنا الاقوى والافضل والاكمل!! والاجمل والاطول و(الاحمل)!! يعني صرنا نتحمل كثير.. صدمات وضربات وكدمات ولكمات!!

ختمنا حديثنا عن الخطاب الاخير بالقول ان (ابوسمرة) اسهب في الحديث عن خطر التغير المناخي على البشر ولم بل ولن يتطرق لخطر السياسات الامريكية الاجرامية التي حصدت ارواح الملايين من البشر طيلة المئة عام الماضية اما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر.. ايوه ياعيني التغير المناخي خطر ولكن مش اخطر من جرائمكم ومذابحكم وكوارثكم.

بعد ان انهيت تعليقي آنف الذكر طالعت خبراً يؤكد واحدة من الجرائم الامريكية التي اشرنا لها.. وهي ضمن المذابح الجماعية لنا كعرب ومسلمين ولكن بشكل غير مباشر.. حيث كنا نقول لعدة سنوات.. ياناس ياعالم ان الارهاب والتطرف والتكفير.. مهما كان اسمه قاعدة أو (ماعدة).. داعش أو (ماعش).. نصرة أو (مصرة).. بوكوحرام او طالبا.. اخوان او شيطان.. كلهم صناعة امريكية صهيونية غربية مية المية..

كان على طيلة المدة السابقة من يجادلنا ويقول بـ(موضوعية) لا يازلمه.. لا تكن من (جماعة المؤامرة) مش معقول اللي بتقولو.. انظر امريكا تقصف داعش.. وتحارب طالبان.. والقاعدة فجرت برجي التجارة في نيويورك.. كل هذا لا يكفي انهما اعداء؟! وكنا نرد ان حبكة السيناريو تتطلب من المؤلف والمخرج ان يفعلا ذلك .

المهم احبتي لم يمض على (الخطاب الاخير) لباراك اوباما سوى بضع ساعات حتى اطل علينا وزير خارجيته المثير للجدل جون كري.. ايضا زي سيده راح يحكي عن اللي جرى وصار خلال المشوار!

يقول جون كري (رأينا ان داعش بات يكتسب زخما وقوة.. وظننا ان الاسد كان مهدداً.. وان تقدم داعش سيجبره على التفاوض معنا)!! راجعوا صحيفة الواشنطن بوست ليوم الثلاثاء الماضي.

احبتي.. الاسد لم يرفض يوما التفاوض مع امريكا.. اذن ايش يقصد كري؟ يقصد بمعنى اسرائيل.. وبالتفاوض يقصد الاستسلام والانتقال من محور المقاومة الى محور (الاعتدال).. وان داعش واخواتها كانت اداة للضغط وان الارهاب بشكل عام كان ينمو ويترعرع ويكبر ويكتسب زخماً وقوة.. تحت رعايتهم وفي اعينهم.