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رقم الخبر: 184833 تاريخ النشر: كانون الثاني 13, 2017 الوقت: 16:04 الاقسام: ثقافة وفن  
تألق ايراني في مهرجان الأفلام المتحركة بأوكرانيا

تألق ايراني في مهرجان الأفلام المتحركة بأوكرانيا

فاز الفيلم الانيميشني الايراني «المساعدة» (كمك) للمخرجة مهناز يزداني بجائزة مهرجان «light» للافلام المتحركة بأوكرانيا.

ويهدف المهرجان الى التعريف بالابداعات الفنية في كافة انحاء العالم، وكانت قد انطلقت الدورة الاولى منه عام 2013، ويقام بشكل سنوي إلا أنه لميقم في عامي 2015 و2016 .

ويتخذ مهرجان «light» للافلام الانيميشنية من عبارة «صناعة الافلام الاصيلة والجيدة والسينما الملهمة» شعاراً له.

واقيمت فعاليات المهرجان في مدينة كي اوف الاوكرانية في 11 حتى 13 من كانون الاول/ديمسبر من العام الماضي، وقد تم ابلاغ اصحاب الفيلم بالفوز مؤخراً.

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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