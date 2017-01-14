ويهدف المهرجان الى التعريف بالابداعات الفنية في كافة انحاء العالم، وكانت قد انطلقت الدورة الاولى منه عام 2013، ويقام بشكل سنوي إلا أنه لميقم في عامي 2015 و2016 .

ويتخذ مهرجان «light» للافلام الانيميشنية من عبارة «صناعة الافلام الاصيلة والجيدة والسينما الملهمة» شعاراً له.

واقيمت فعاليات المهرجان في مدينة كي اوف الاوكرانية في 11 حتى 13 من كانون الاول/ديمسبر من العام الماضي، وقد تم ابلاغ اصحاب الفيلم بالفوز مؤخراً.