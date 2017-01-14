تطرقت جريدة «البناء» اللبنانية الى الفيلم السينمائي الايراني «امبراطور الجحيم» (امبراطور جهنم) للمخرج برويز شيخ طادي والمنتج محمد خزاعي والذي يروي ويصور كيفية ظهور ونشأة تنظيم داعش وباقي التنظيمات الإرهابية المتطرفة في اوروبا وامريکا الشمالية والتعاون بينها وبين الصهيونية ودعم آل سعود لها.

وكتب الجريدة في الخبر الذي نشرته عن الفيلم:

«بعد مرور خمس سنوات على عرض فيلم «ملك الرمال» من إخراج اسماعيل نجدت أنزور، نسمع هذه الأيام عن مشروع سينمائيّ إيرانيّ يتمحور حول نقد آل سعود وفضح «داعش» والمظاهر التكفيرية، وما يجري في الخفاء في الشرق الأوسط وأوروبا وأميركا.

فيلم «إمبراطور جهنم» يُعدّ أكبر مشروع سينمائيّ إيراني في العالم، والذي بدأ في عمله منذ شهور المنتج محمد خزاعي والمخرج برويز شيخ طادي. هذا الفيلم يروي فلسفة صناعة «داعش» والمجموعات التكفيرية ويصوّر التعصّب الإسلامي في أوروبا وأميركا، ويُظهر ما وراء الستار وعلاقة السعودية والكيان «الإسرائيلي» بذلك.

يعتبر محمد خزاعي من النشطاء السينمائيين الفاعلين في الإعلام المقاوم وأحد الأشخاص الذين قدّموا أدواراً مهمة في مهرجان أفلام المقاومة، والذي أقيم في إيران، في إظهار قادة المقاومة السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله اللبناني والسيد عبد الملك الحوثي قائد ثوّار اليمن.

والجدير ذكره أن هذا المشروع السينمائيّ يُنتَج في الخفاء بعيداً عن أعين الإعلام المحلي والدولي. ولا شكّ في أن هذه المشروع سيحدث ضجة نوعية وسيواجه حالة من الجدل الواسع والتحدّيات في إيران ودول المنطقة».

يشار الى ان الفيلم من تمثيل نجوم من الساحة الفنية في الايران منهم: فرخ نعمتي وكوروش زارعي وعليرام نورايي وعلي نصيريان وعنايت شفيعي الى جانب ممثلين لبنانيين، ومن المقرر ان يخوض سباق فجر السينمائي الـ 35 الحدث الفني الاكبر على مستوى ايران.