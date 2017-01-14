  • السبت ١٥ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • السبت , يناير 14, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184831 تاريخ النشر: كانون الثاني 13, 2017 الوقت: 16:09 الاقسام: ثقافة وفن  
«آيدا بناهنده»، تمثل إيران في مهرجان برلين

«آيدا بناهنده»، تمثل إيران في مهرجان برلين

الفيلم السينمائي الإيراني «اسرافيل» آخر أثر سينمائي للفنانة الإيرانية «آيدا بناهنده»، يمثل إيران في مهرجان برلين السينمائي الدولي بدورته السابعة والستين.

ولم يتضح إلى لحظة إعداد هذا الخبر إذا ما كان فيلم «اسرافيل» الذي يتحدث عن التحديات الإحتياجات العاطفية والعلاقات الإنسانية، سيشارك في قسم مسابقة المهرجان أم خارجها.

ويعتبر «اسرافيل» العمل السينمائي الثاني للمخرجة آيدا بناهنده وهو من تأليفها أيضاً بالتعاون مع ارسلان اميري، كما ان الفنانة مسانة مهاجر تولت مهمة انتاجه.

وجاء في ملخص الفيلم: لقد عاد الرجل الذي كان يحب «ماهي».. لقد عادت الفتاة التي كانت تحب «بهروز».. الموتى اصبحوا احياء...!

جدير بالذكر ان فيلم «ناهيد» كان آخر اعمال المخرجة بناهنده قبل «اسرافيل» وقد شارك وفاز بالعديد من المهرجانات الدولية.

 

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/8158 sec