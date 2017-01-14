ولم يتضح إلى لحظة إعداد هذا الخبر إذا ما كان فيلم «اسرافيل» الذي يتحدث عن التحديات الإحتياجات العاطفية والعلاقات الإنسانية، سيشارك في قسم مسابقة المهرجان أم خارجها.

ويعتبر «اسرافيل» العمل السينمائي الثاني للمخرجة آيدا بناهنده وهو من تأليفها أيضاً بالتعاون مع ارسلان اميري، كما ان الفنانة مسانة مهاجر تولت مهمة انتاجه.

وجاء في ملخص الفيلم: لقد عاد الرجل الذي كان يحب «ماهي».. لقد عادت الفتاة التي كانت تحب «بهروز».. الموتى اصبحوا احياء...!

جدير بالذكر ان فيلم «ناهيد» كان آخر اعمال المخرجة بناهنده قبل «اسرافيل» وقد شارك وفاز بالعديد من المهرجانات الدولية.