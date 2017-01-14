تم ترشيح فيلم «البائع» (فروشنده) للمخرج «أصغر فرهادي» لنيل جائزة أفضل سيناريو من الدورة الحادية عشرة لجوائز الفيلم الآسيوي.

وقد أعلنت أسماء الأفلام المرشحة لنيل جوائز الأفلام الآسيوية، وقد رشح المخرج الإيراني أصغر فرهادي عن فيلمه الشهير «البائع» (فروشنده) لنيل جائزة أفضل سيناريو.

وقد سبق لفرهادي أن حصل على جائزة من المهرجان الهونغ كونغي عام ۲۰۱۲ عن فيلم «انفصال نادر عن سيمين» (جدايي نادر از سيمين).

ومن المقرر أن تعلن الدورة الحادية عشرة للفيلم الآسيوي أسماء الأفلام الفائزة بجائزتها في الثامن عشر من شهر آذار/مارس المقبلفي هونغ كونغ.

يذكر أن فيلم «البائع» يروي قصة زوجين يمثلان في مسرحية «موت بائع متجول» للمؤلف ارثر ميلر، وشارك في بطولة الفيلم شهاب حسيني وترانة علي دوستي وبابك کريمي و...

وكان الفيلم قد شارك في مهرجان «كان» السينمائي الدولي 2016 وحصل على جائزتين: الاولى كانت جائزة افضل اخراج للمخرج فرهادي والثانية جائزة افضل ممثل للنجم شهاب حسيني.

وعرض الفيلم في دور السينما المحلية في ايران بنجاح كبير محققا ارباحاً عالية من شباك التذاكر، فخلال شهرين من عروضه، بلغت ايرادات الفيلم اكثر من 155 مليار ريال.