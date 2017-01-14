  • السبت ١٥ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • السبت , يناير 14, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184829 تاريخ النشر: كانون الثاني 13, 2017 الوقت: 16:09 الاقسام: ثقافة وفن  
افلام ايرانية في أكبر حدث سينمائي للأطفال في بنغلاديش

افلام ايرانية في أكبر حدث سينمائي للأطفال في بنغلاديش

يستضيف مهرجان بنغلاديش الدولي لأفلام الأطفال في دورته العاشرة ثلاثة افلام ايرانية قصيرة.

والأفلام التي تشارك في هذا الحدث الفني هي «هستي» للمخرج كمال برناك و«الحلم الاحمر» و«ظلال مدينة» للمخرج شهريار بورسيديان.

ويعتبر هذا المهرجان أكبر حدث سينمائي للأطفال في بنغلاديش ويقام سنويا بمشاركة أفلام من جميع أنحاء العالم.

ويقوم المهرجان بعرض الأفلام التي أخرجها الأطفال والأفلام التي انتجت لصالح هذه الفئة ويتولى اقامته جمعية الأطفال ببنغلاديش و منظمة اليونيسيف.

يذكر أن الدورة العاشرة للمهرجان ستقام في الفترة مابين الـ24 حتى الـ30 من يناير بالعاصمة دكا.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0700 sec