يستضيف مهرجان بنغلاديش الدولي لأفلام الأطفال في دورته العاشرة ثلاثة افلام ايرانية قصيرة.

والأفلام التي تشارك في هذا الحدث الفني هي «هستي» للمخرج كمال برناك و«الحلم الاحمر» و«ظلال مدينة» للمخرج شهريار بورسيديان.

ويعتبر هذا المهرجان أكبر حدث سينمائي للأطفال في بنغلاديش ويقام سنويا بمشاركة أفلام من جميع أنحاء العالم.

ويقوم المهرجان بعرض الأفلام التي أخرجها الأطفال والأفلام التي انتجت لصالح هذه الفئة ويتولى اقامته جمعية الأطفال ببنغلاديش و منظمة اليونيسيف.

يذكر أن الدورة العاشرة للمهرجان ستقام في الفترة مابين الـ24 حتى الـ30 من يناير بالعاصمة دكا.