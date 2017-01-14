يشارك في المهرجان 1500 فنان من 75 دولة ويهدي المهرجان 25 جائزة في مختلف اقسامه.

ستنطلق فعاليات المهرجان في الـ25 من أغسطس وستستمر لغاية الـ27 منه بولاية فلوريدا وسيقام على هامش فعالياته ورشات تعليمية وندوات.

يذكر أن «لولو» من المقرر أن يعرض ايضا في الـ13 من ابريل القادم ضمن العرض الشهري لأمسيات «ليالي الانيميشن في نيويورك».