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رقم الخبر: 184828 تاريخ النشر: كانون الثاني 13, 2017 الوقت: 16:10 الاقسام: ثقافة وفن  
الانيمشن الايراني «لولو» في ضيافة مهرجان دولي بأمريكا

الانيمشن الايراني «لولو» في ضيافة مهرجان دولي بأمريكا

تأهل فيلم الانيمشن الايراني «لولو» للمخرج كيانوش عابدي ونيما مجلسي للمشاركة بمهرجان «ايندي وايس» الدولي بأمريكا.

يشارك في المهرجان 1500 فنان من 75 دولة ويهدي المهرجان 25 جائزة في مختلف اقسامه.

ستنطلق فعاليات المهرجان في الـ25 من أغسطس وستستمر لغاية الـ27 منه بولاية فلوريدا وسيقام على هامش فعالياته ورشات تعليمية وندوات.

يذكر أن «لولو» من المقرر أن يعرض ايضا في الـ13 من ابريل القادم  ضمن العرض الشهري لأمسيات «ليالي الانيميشن في نيويورك».

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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