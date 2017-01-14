من المقرر إعادة استذكار ذكريات المرحوم آية الله هاشمي رفسنجاني، عن الزعيم نيلسون مانديلا من خلال تصوير فيلم وثائقي عنه.

وقد نقل المستشار الإعلامي للفيلم الوثائقي «نيلسون مانديلا للأبد» (نلسون ماندلا براي هميشه)، بأن المخرج ميثم شاه بابايي، سوف يقوم بمناسبة رحلة الشيخ هاشمي رفسنجاني، باستذكار جزء من ذكريات المرحوم مع الزعيم الراحل نيلسون مانديلا.

واشار أيضا إلى أن هذه الذكريات مصورة على شكل مقطع فيديو، ومن المقرر الإستفادة منها في الفيلم الوثائقي «نيلسون مانديلا للأبد» (نلسون ماندلا براي هميشه)، وأضاف: لقد أكد لنا المرحوم هاشمي رفسنجاني خلال روايته ذكرياته مع المرحوم نيلسون مانديلا بأنه التقى به عدة مرات خلال فترة رئاسته.

وأشار شاه بابايي إلى أن لقاءه مع المرحوم هاشمي رفسنجاني كان في الصيف الماضي وقال: كان المرحوم هاشمي رفسنجاني يعتقد أن نيلسون مانديلا كان شخصية مناضلة، وكان الجهاد والنضال موجودا بداخله، وقد سعى جاهدا لأن يخلق لبلده عصرا تاريخيا جديدا ومختلفا.

وأكد المخرج شاه بابائي إلى أن المرحوم هاشمي رفسنجاني كان يمدح بشخصية الزعيم مانديلا كثيرا، وكان يؤمن بأنه إنسان مستقيم وهذا ما جعله يتمكن من إحداث تغييرات كثيرة في بلده.

يذكر أن رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني انتقل إلى رحمة ربه مساء الاحد الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري اثر أزمة قلبية.