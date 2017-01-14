ستقام ورشتا عمل تخصصیتان حول المخطوطات وعلم المخطوطات ودراسات الشاعر بیدل وذلك في الملتقی الرابع لـ «عرس بیدل» وبمشارکة اساتذة من الهند وباکستان في طهران.

وتتناول ورشتا العمل اللتان اقيمتا من قبل اللجنة العلمیة للمؤتمر الدولي الرابع لعرس بیدل «العملات والنقوش الفارسية في شبه القارة الهندية»، «الإبحاث حول تراث المخطوط الفارسية في شبه القارة الهندية» امس الجمعة المصادف 20 کانون الثاني.

ویعتبر البروفسور غلام السیدین أحد المتخصصین البارزین في الثقافة والفن الایراني في شبه القارة الهندیة حیث سیتناول في هذه الورشة موضوع النقوش والعملات المسکوکة بالخط الفارسي ومدرسة المنمنمات الایرانية وتجلید الکتب والخط. کما ستقام في التاریخ المذکور ورشه أخری عنوانها: «الاصدارات التراثیة للخط الفارسي في شبه القارة الهندیة» حیث سیقوم البروفسور عارف نوشاهي بتدریس هذه المادة.

ویهدف الباحث وکاتب الفهارس والمخطوطات الباکستاني الشهیر، البروفسور عارف نوشاهي من إقامة هذه الورشة الي نقد ودراسة مبادئ علم المخطوطات وطرق کتابة فهارس المخطوطات بالاضافة الی شرح تراث المخطوطات الایرانیة في شبه القارة الهندیة.