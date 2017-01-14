انطلق اليوم الجمعة الثالث عشر من شهر يناير حفل افتتاح الدورة الثانية والثلاثين من مهرجان فجر للموسيقي برئاسة حامد نور بخش مع إجراء الموسيقار والعازف الهندي شهيد برويز خان في قاعة رودكي للعروض الموسيقية في العاصمة طهران.

وبدأ هذا الحراك الفني والموسيقي بحضور نخبة من نجوم الإنشاد والتلحين والموسيقى في ايران والمستوى العالمي ويتوقع أن يشهد المهرجان إقبالاً مميزاً في هذا العام نظرا للتنوع في أنواع الموسيقى التي ستقدم في هذه الدورة.

وتم استعراض ثلاثة عشر عملاً فنياً مميزاً في قاعات مختلفة على أهل الفن حيث يقدم في اليوم الأول من المهرجان أنغاماً ومقطوعات موسيقية منوعة من الفرق الموسيقية الإيرانية والأجنبية.