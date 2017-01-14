استضافت مدينة امل في محافظة مازندران شمال ايران فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين لمهرجان الفجر الدولي للمسرح اللذي انطلقت مساء الخميس في مجمع الإمام الخميني الثقافي الفني.

وعرضت تمثيلية «الكلب الأول يعرف فقط لماذا ينبح» من إخراج «إبراهيم بشت كوهي» على خشبة المسرح وسط استقبال حافل للمواطنين ورواد المسرح الذين حضروا لمشاهدة عروض هذا المهرجان.

وقالت أمينة إدارة المهرجان سحر مشرفي ان أعمالا مسرحية تم اختيارها للعرض على الجمهور وهي: «هدية غامضة» من إخراج ياسر خاسب و«كوابيس رجل عجوز متقاعد خائن جبان» من إخراج رامين رياضي الى جانب ثلاث مسرحيات أخرى من فناني مدينة آمل تعرض على المشاركين.

وتستضيف آمل لأول مرة مهرجان الفجر الدولي للمسرح حيث تقام فعاليات المهرجان بالتزامن مع مدن طهران ومشهد وتبريز وشيراز وبوشهر وأهواز ويزد وكان من المقرر ان تنطلق الفعاليات اعتباراً من التاسع حتى الثاني عشر من شهر يناير الجاري الذي تم تأجيلها جراء وفاة الشيخ علي أكبر رفسنجاني.