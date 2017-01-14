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رقم الخبر: 184822 تاريخ النشر: كانون الثاني 13, 2017 الوقت: 16:14 الاقسام: ثقافة وفن  
ايران تنظم مسابقة قرآنية في ألمانيا

ايران تنظم مسابقة قرآنية في ألمانيا

ستعقد المستشارية الثقافية الايرانية لدى ألمانيا الدورة الأولى من مسابقة القرآن، والأذان بمناسبة حلول «عشرة الفجر» ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران وذلك بمشاركة المؤسسات والمراكز الاسلامية في المانيا وبادارة مؤسسة «شميم كوثر» في برلين.

وستعقد هذه المسابقة 28 يناير/كانون الثاني الجاري الساعة السادسة لغاية التاسعة مساء بالتوقيت المحلي في فروع القراءة، وحفظ القرآن، والترتيل، والأذان، وسيتم منح جوائز الى الفائزين بالمراتب الأولى حتى الثالثة في كل فرع.

وستقام هذه المسابقة في مسجد الشيعة للأفغان الذين يعيشيون في ألمانيا، وسيكون أكثر المشاركين بهذه المسابقة من العاصمة برلين وولاية «براندنبورغ» الألمانية، وبإمكان القراء وحفظة القرآن من المدن الألمانية الأخرى أن يشاركوا فيها.

وسيتعاون في تنظيم هذه المسابقة، مركز «الارشاد» الاسلامي في ألمانيا، والمركز الاسلامي للأفغان المقيمين في ألمانيا، وجميعة «منهاج الحسين (ع)»، وجميعة «جعفرية»، ومركز «الامام الرضا (ع)» الاسلامي، ومركز «الامام موسى الصدر» الاسلامي، ومركز «الحسنين»، ومركز «التراث» الاسلامي، ومركز «الامام جعفر الصادق (ع)»، والمركز الاسلامي للإيرانيين المقيمين في برلين، ومؤسسة «شميم كوثر».

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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