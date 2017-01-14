اشتَهَرَ العرب مُنذ القِدَم بالشعر، وَقَد عُرّفَ الشعرُ قَديماً بِـ «مَنظُوم القول غُلِبَ عَليهِ الوَزِن والقافية وإن كانَ كُلّ عِلمٍ شِعراً» وهو تَعريف ابن منظور في لسان العرب، ويعرف الشعر فِي الوقت الحالي بِـ «النظام الموزون، يتركّبُ تركّباً مُتعاضِداً، ويكون مَقفّى وموزون، وإذا خلا مِن هذه القيود لا يُسَمّى شِعراً ولا قائلهُ شاعراً»، وبالتالي هناك أربعة شروط للشعر هي: المعنى، والوزن، والقافية، والقَصِد.

مكانة الشعر العربي

الشعِر فِي عَصرِ الجاهليّة -قبلَ ظهور محمد (ص)- كانَت العَرب تُقيمُ الأفراح إذا ظَهَرَ مِن أبنائها شاعِرٌ مُبدِع، لأنّ الشعر قَديماً كان يَرفَعُ مِن قِيمَةِ القبيلة وَيُغَيّر مِن مَكانَتِها إلى الأفضل بَينَ القبائل، وَيَختَلِفُ أهَميّة الشعر العربي باختلافِ العُصور التي ظَهَرَت فِيها، فَفِي عَصرِ النبوّة وظهور الإسلام كان الشعر وَسيلَةٌ مِن وسائِلِ الدفاع عَن رسالَةِ الإسلام ضد المشرِكين، وَفِي عَهدِ بَنِي أميّة والعباسيين كانَ الشعر عبارَة عَن وَسيلَةٍ مِن وسائِلِ التَفرِقَة السياسيّة والفِكريّة والتنازُعِيّة والدفاعِ عَن مبادِئِها فِي مُواجَهَةِ خُصومِها. فِي الوقت الحالي هُناكَ تأثيرٌ بارِز للشّعِر فِي الحَياةِ الأدبيّة والفِكريّة والسياسيّة، والشعر العربي يَتَطَوّر بتطوّرِ الشعوبِ العربيّة والإسلاميّة وبحسَبِ علاقاتِها مَع الشعوب الأخرى، بِحَيث ظَهَرَت فُنونٌ جَديدَة فِي الشعر تَختَلِفُ مِن ناحِيَةِ المَضمُون، الأسلوبِ واللغة، والأوزان والقوافي وَظَهرَ منها جوانِبٌ كثيره مِثِل الشعر: الوصف، والأطلال، والغزل العذري، والسياسة، والصوفية، والاجتماعي الوطني، والموشحات، والمعاصر، وغيرها.

أهميّة الشعر العربي

إذا أمعنّا النظر في تاريخ الأدب عامة والشعر خاصة، نجد أن هناك أهميّة كبيرة للشعر باختلاف الوقت والمكان، إلا أنّها تتشابه على مرّ العصور في أمور عدّة، أهمّها:

الدفاع عن القبيلة

من أبرز وظائف الشعر العربي هو الدفاع عن القبيلة، لأن الشاعر بقصائده يحمي عن قبيلته، ويدافع عن سمعتها، فهو رجل الصحافة بالنسبة لها، الذي يظهر محاسنها ويهجو أعداءها، ويدافع عن سياستها ويُمجّدها. وقد صوّر أبو عمرو بن العلاء فرط حاجة العرب إلى الشعر قائلاً: «الذي يُقيّد عليهم مآثرهم، ويُفخّم شأنهم، ويُهوّل على عدوّهم ومن غزاهم، ويُهيب من فرسانهم، ويُخوّف من كثرة عددهم، ويهابهم، شاعر غيرهم، فيراقب غيرهم». والواقع أن الشاعر الجاهلي شخص له منزلته التي تفوق منزلة البشر عموماً، أو يمكننا القوا إنّه نبّي قبيلته وزعيمها في السّلم، وبطلها في الحرب، إذ إنّ وظيفته الأساسية والطبيعية أن يكون لسان عشيرته، يحمي عِرض قبيلته، ويُخلّد بلادهم، ويُشارك في المعارك رامياً العدو بسهام شعريّة لها قوة خارقة، يتغنّى بأمجادها، وأيّامها، ويحمي شرف الدم والعرق، فهو مرآة تنعكس عليها الصّورة المثاليّة للقبيلة. ولما جاء الإسلام انطفأت نار العصبيّة القبليّة، فانتقلت من حماية القبيلة إلى حمياة الدين، فاستخدم الشاعر مواهبه لحماية دينه ومبادئه.

الشعر ديوان العرب

من المعروف أن الشعر يعتبر خلاصة صافية للتجارب الإنسانية، ومصدراً لتدوين معارفهم المختلفة، وتنطبق هذه الحالة على الشعر العربي، فنجد فيه من الحكمة والمعرفة ما يكفي لتثبيت هذه الفكرة، ولهذا كَثُر استخدام مصطلع «الشعر ديوان العرب» من قِبَل النُّقاد. عُرف لفظ الديوان عند العرب بدلالته المشتركة بين التحليل التسجيل، وقد أحسّ النقاد العرب بالقيمة المعرفية للشعر العربي منذ وقت مبكر جداً. ولأنّ الشعر ديوان العرب التراثي، ومادة تاريخهم، وسِجِلّ حياتهم، تجد حرص العرب على حفظ أشعارها لتأخذ العبرة منها، وتُوثّق العلاقة بين حاضرها وماضيها، ولتكون مَعلَماً وهادياً للأجيال القادمة، يتعلمون منها الأخلاق والشرف.

الحكمة

اعتبر النقّاد الشعر العربي مصدر حكمة وتربية وتهذيب، إذ كان الشاعر يُربّي قومه على الفضيلة، والأخلاق الحميدة، ويزجرهم في الوقت نفسه عن الأفعال الدنيئة؛ فيُقبح البخل ويُشجّع على السخاء، ويُسفّه الجبن ويشدو بالجود، فتشبّ النّفس على الفضيلة، وتسمو في مدارج الرفعة والخير. والشعراء في ذلك الوقت كانوا يقومون بدور الأساتذة والمُصلحين، يُرشدون الناس بشِعرهم إلى مكارم الأخلاق. وعليه، قال العلوي: «إنّ الشعراء يحضّون على الأفعال الأفعال الجميلة، وينهون عن الخلائق الذميمة، فسنّوا سبيل المكارم لطلّابهم، ودلّوا بناة المحامد على أبوابها»، ولإرتباط الشعر بالحكمة، فإن الشاعر الذي لا يأتي بالحكمة في شعره لا يُعدّ فحلاً.

الشعر مفتاح لفهم القرآن والسُّنة

وبسبب هذه الغاية التعليمية نجد ابن عبّاس يهتّم اهتماماً بالغاً بالشعر، ويستمع إلى كلام الشعراء بكل جَديّة، ومضى كثير من النقاد العرب على آثاره يؤكّدون هذه الوظيفة التعليمية للشعر. فقد صرّح أبو زيد القرشي في مقدمة «الجمهرة» أنّ من وظائف الشعر العربي اتّخاذ بعض الشواهد منه على معاني القرآن والحديث، وعليه، فإنّ الشعر شاهد وذريعة إلى فهم الدين والسّنة. ولذا جعل علماء علوم القرآن والتفسير معرفة الشعر الجاهلي شرطاً أساسيّاً من شروط المفسّر والمفتي.

التهذيب والتربية

صرّح علماء الدولة الكبار، والنُّقاد الأدبيون دور الشعر في إصلاح النفس، وتهذيب السلوك، واستثارة المشاعر الإنسانية، والأحساسيس النبيلة، كما أنّ له الفضل في الابتعاد عن الأفعال الخسيسة، والخصال السيّئة، مما يجعل منه مادة تربوية تعليمية هامة.

الأهمية النفسية

ربط النّقاد العرب الذين تغلب نزعتهم الفلسفية والعقلية على الشعر بالغايات الخلقية، مثل: الفارابي، وابن سينا، وابن رشد، ومَسكوَيه، وحازم القرطاجني، وغيرهم، نجدهم قد تحدّثوا كثيراً عن تأثير الشعر، وامتداد سلطانه، وصرّحوا بأنّ فيه من التأثير ما يشبه السّحر؛ لأنه فن ممتع لذيذ، يمتلك قِيَماً جمالية متميزة، وتراحم قد صرّحوا أيضاً بأنّه يثير في النفس المشاعر النبيلة، فيحملها على الطرب، ويُنفّرها من الرذيلة، ثم يتعدي الأمر ليتحوّل هذا الشعرو النفسي إلى سلوك عملي ومواقف فعليّة.

الشعر قالب اللغة

أشار النقاد القدامى بوضوح إلى دور الشعر في حفظ اللغة وإثرائها، إذ إنّ الشعر وعاء اللغة ومستودعها، ولذا، فهو مادة أساسية في تعليم اللغة، وتنمية المَلَكة البلاغية، وتفصيح اللسان.

الخلاصة

من الوظائف المشهورة الهامة للشعر هو حماية القبيلة، والدفاع عنها، وإظهار شرفها. والشعر مصدرٌ للمعرفة، والفكر، والحكمة. كما أنه مصدرٌ أساسيٌّ لفهم التراث الديني الذي يضمّ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. ومن الوظائف الهامة للشعر تهذيب النفوس وتربيتها، فيجعل البخيل كريماً، والجبان شجاعاً، وهو أفضل وسيلة لحفظ اللغة، وتفصيح اللسان، منه تُتَّخَذ الشّواهد والأمثال. فهو ليس فنّاً للفن ذاته، ولا متعة لمجرّد المتعة، هو فن مُمتع ولذيذ، ولكن هذه المتعة تطوي في ثناياها غايات نفعية كثيرة تستمر في تنمية النوازع الكريمة.