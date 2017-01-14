قال مساعد وزير الخارجية وكبير المفاوضين النوويين الروس سيرغئي ريابكوف إن الإتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1 يمثل بداية صفحة جديدة للعلاقات بين إيران وروسيا والعالم أجمع.

وخلال لقائه بسفير إيران لدى روسيا مهدي سنائي اليوم الجمعة قال ريابكوف: لقد شهدنا تطورات مهمة خلال سنة كاملة من الإتفاق النووي مشيراً إلى إن الفريق المفاوض علم العالم الطريق الصحيح.

وصرح قائلاً: لقد كان لروسيا دوراً فاعلاً في لجنة إعداد الإتفاق النووي في فيينا بالنمسا مشيراً إلى أن روسيا ستواصل دورها في هذا المجال.

من جانب أشاد السفير الإيراني لدى موسكو مهدي سنائي بالدور الروسي في المفاوضات التي إنتهت بالإتفاق النووي بين إيران والسداسية الدولية والإجتماعات التي عقدت بعد ذلك وقال: إن العلاقات بين موسكو وطهران تختلف حالياً عما كانت عليه في الوقت السابق.

وأضاف إن العلاقات بين إيران وروسيا في حالة تطور مستمر وأن المتوقع وفي ظل البرامج التي تم إعدادها أن تتسارع الحركة في هذا المجال بشكل أكبر.